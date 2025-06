Guatemalteco espera competir en Ultra Maratón en Europa

-

Sebastián Villaverde clasificó a la Ultra Maratón de Mont Blanc la cual se realizará del 29 al 31 de agosto

El atleta Sebastián Villaverde, de 22 años, se inspiró en participar en eventos de exigencia máxima desde el año pasado.

En noviembre 2024 consiguió su clasificación a la Ultra Maratón UTMB en una competencia que se realizó en Puerto Vallarta, México, al terminar la prueba de 100 kilómetros en 20 horas.

El deportista corrió en noviembre del año pasado, una prueba similar en México. (Foto: Eddy Recinos/Nuestro Diario)

Desde ese momento supo que llegar a esa competencia sería una dura prueba, principalmente porque este evento se desarrolla entre Francia, Italia y Suiza, con terrenos y alturas complicadas.

"Desde el año pasado tengo un entrenamiento exigente. La parte de fuerza la realizo en el gimnasio de Futeca, zona 14, mientras que la de maratón en los volcanes de Pacaya, Fuego y Acatenango", explicó "Sebas", como lo llaman sus amigos.

“ Soy una persona que cree profundamente en el poder de los retos; en que el dolor puede transformarse en propósito ” Sebastián Villaverde, ultramaratonista

El amor por estas pruebas nació, luego de que a su padre, José Roberto Villaverde, le diagnosticaran cáncer. Esto provocó que durante la etapa de tratamiento, intentaran el fortalecimiento del ánimo de su progenitor.

"Por él me he fortalecido mucho. Él murió el 21 de marzo de 2024. Sé que hay muchas personas que tienen sueños y no los pueden lograr. Quiero inspirarlos, porque mi padre eso me inspiró, a luchar por alcanzar mis metas", agregó el atleta nacional.

Detalles de la competencia

UTMB 2025, carrera que se realiza desde 2003.

La competencia inicia en Chamonix, Francia, y tendrá un desnivel positivo de 10 mil metros. Tiempo máximo permitido, 46 horas, 30 minutos.

Los organizadores esperan a más de 2,500 atletas.

Dificultades: no hay rutas establecidas, se desarrolla por veredas y calles que no son transitables en algunos casos.

En la prueba europea, programada del 29 al 31 de agosto, Villaverde competirá en los 175 kilómetros, un recorrido en el que espera dejar en alto el nombre de Guatemala.