Guatemalteco incluido en los Premios Globales a Niños Prodigio 2025

El pequeño ha logrado destacar con su conocimiento en las ciencias espaciales y a su corta edad se convierte en un referente.

David López, un niño de 10 años, ha puesto el nombre de Guatemala en alto a nivel internacional.

El pequeño ha incursionado en las ciencias y su pasión por el espacio que lo ha llevado a ser una figura importante en el país.

El 16 de mayo, López sorprendió con una publicación en redes sociales que llena de orgullo a su familia, pero que también representa a Guatemala.

"Me complace anunciar que he logrado entrar en el Top 100 Niños Prodigios de 2025 a nivel mundial y fui seleccionado para los prestigiosos Premios Globales a los Niños Prodigio 2025 en la categoría de Ciencias Espaciales y Astronomía. Me siento profundamente honrado y agradecido por recibir este reconocimiento mundial", escribió en un extenso mensaje en Instagram.

La Ceremonia de premiación será el 26 de junio de 2025 en el Parlamento Británico de Reino Unido.

"Como dijo Neil Armstrong: 'Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad'. Hoy siento que este es un momento significativo para Guatemala, un país de Centroamérica que ahora se considera una potencia prometedora en el futuro de la astronomía", resaltó e su mensaje.