El guatemalteco en la final de la Kings League de Gerard Piqué

Un guatemalteco destacó en el estadio Wanda Metropolitano para disfrutar el 'Final Four' de la Kings League.

La Kings League es una liga de fútbol 7 con sede en Barcelona, España, creada por el exfutbolista Gerard Piqué en 2022, en asociación con otras personalidades de internet y 'streamers'.

Este sábado 29 de julio, se disputó el 'Final Four' del torneo de la Kings League, donde compitieron los siguientes equipos: Aniquiladores vs El Barrio, y Xbuyer vs Porcinos FC.

Keneth Cruz, originario de Chiquimula, quien vive en Madrid, España, acudió a la competición para apoyar a los 'Aniquiladores' del 'streamer' mexicano Juan Garnizo, esposo de la modelo 'Ari Gameplays'.

Keneth Cruz, originario de Chiquimula, apoyando a los Aniquiladores de Juan Garnizo, en el estadio Cívitas Metropolitano.

El evento no solamente abarca los partidos de fútbol en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, si no también presenta diversas actuaciones musicales, batallas de rap, y muchas sorpresas más.

Los cantantes Nicki Nicole y Manuel Turizo fueron los encargados de poner la música en este evento. Nicole tiene 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, y Turizo supera los 36 millones.

Keneth Cruz con su bandera del equipo 'Los Aniquiladores' de Juan Garnizo, en el estadio Cívitas Metropolitano.

En este evento también se jugará por primera vez la Queens League, en donde se disputarán las semifinales entre: Pio FC vs Porcinas, y Xbuyer Femenil vs Las Troncas.

El Estadio Metropolitano albergó a más de 69 mil personas que pudieron disfrutar de las semifinales de la Kings y de la Queens League.