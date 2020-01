Guatemalteco prepara pizzas al calor del Volcán de Pacaya

Con la frase: La única pizza volcánica del mundo, la "Pizza Pacaya" ofrece una curiosa y divertida experiencia culinaria en el corazón de este Volcán.

"Bienvenidos a la mejor pizza hecha en un volcán activo a base de vapor, una experiencia inigualable, ya que el sabor es distinto a la pizza hecha a la manera convencional", afirma el creador de esta inusual y deliciosa comida, David García.

Mario davir García prepara todos los ingredientes con mucho cariño. (Foto: Mario David García)

Mario David García Mansilla, es originario de San Jerónimo, Baja Verapaz, y tiene 10 años de vivir en San Vicente Pacaya. Su acercamiento con esta maravilla natural lo inspiró a subir para intentar preparar esta "comida extrema", y lo logró, ahora es la sensación de propios y extraños.

Así sube los ingredientes para elaborar sus pizzas. (Foto: Mario David García)

Mario David usa el volcán para preparar deliciosos platillos. (Foto: Mario David García)

García se graduó de perito contador, luego estudió en la Universidad Galileo una licenciatura en informática y administración de negocios, pero su pasión por la cocina desde niño lo llevó a su primer amor y decidió estudiar cocina en el Intecap.

"Por eso me sale tan rica la comida", dijo David, entre risas, en una entrevista a Soy502. También agregó que la mayoría de recetas típicas las heredó de su mamá, a quien siempre ayudaba en la cocina.

"Son auténticas recetas de viejita", afirma David, quien también dice ser adicto al trabajo, pues pasa horas elaborando deliciosos platos en su restaurante, para luego dedicarse los fines de semana a cocinar en el Pacaya.

Un privilegio tener al dueño del volcan pacaya en el rest. Señor Mckinley

El guatemalteco usa hornos naturales del Volcán Pacaya para sus pizzas. (Foto: Instagram)

David contó a Soy502 que empezó su emprendimiento en 2013, a raíz de unos hornos naturales que quedaron tras la gran erupción ocurrida en el 2010.

Pero su proyecto no siguió, pues los hornos naturales fueron desapareciendo. No obstante, un año y medio después, los hornos volvieron a formarse en los alrededores de los ríos de lava y decidió seguir cocinando en ellos.

“ Siempre tuve curiosidad de saber si se lograba hornear una pizza como los marshmallows, esto me llevó a hacer una prueba por lo que hice una masa y subí los preparativos ” Mario David García.

Las pizzas adquieren otro sabor. (Foto: Instagram)

El guatemalteco decidió hacer Pizzas con el vapor el volcán. (Foto: Mario David García)

El cocinero extremo afirma que la cocción en estos hornos hace que el platillo sepa diferente y que la piedra formada por la lava le da ese toque tan especial: "Es más sabrosa, más crujiente y toma otro sabor".

“ Los vapores volcánicos no son tóxicos porque no hay niveles altos de azufre ” Mario David García.

David se lleva con él todos los preparativos. (Foto: Oficial Mario David García)

El cocinero contó algunas anécdotas de su interacción con los visitantes extranjeros:

"Hace unos días un español se comió 5 pedazos y le pregunté por qué, él me dijo: 'es deliciosa, he escalado varios volcanes y jamás he visto esto, tenía que probar una pizza hecha en vapor volcánico', eso me dio una gran satisfacción", contó.

Lo mejor de lo mejor

Otro grato halago fue el que recibió de un italiano: "me dijo: 'quiero probar tu pizza, vengo de Nápoles (lugar donde nació la pizza) y quiero comprobar su sabor', me retiré un poco porque pensé que no le iba a gustar, pero me dijo: 'oye, ¿qué le echas a tu pizza?' yo le dije que nada fuera de lo común y me dijo: 'ni en Nápoles he probado una pizza tan rica como esta'", explicó.

“ Los turistas quedan encantados, a la cima llegan cansados y al ver que hay una pizzería a la intemperie, les sorprende, es un atractivo más ” Mario David García.

Puedes ver al guatemalteco cocinando en la cima del volcán Pacaya los viernes, sábados y domingos.

"Empecé a subir cada fin de semana para ofrecer pizza y los turistas se sorprendían", afirma.

Los interesados en vivir la experiencia de ver y degustar la preparación de este plato, totalmente volcánico, pueden comunicarse con él a través de sus redes sociales.

David tiene paquetes para grupos de 10 personas, que consisten en escalar junto a él; éstos incluyen las bebidas hidratantes, entradas al parque, acompañamiento de un guía autorizado, el recorrido por el volcán y la preparación de la pizza y la bebida.

El guatemalteco es una novedad en las alturas. (Foto: Oficial Mario David García)

Los precios de los paquetes varían según la temporada, por ello deben consultarse al hacer la cita.

Para solicitar información puedes comunicarte con Mario David García, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram y Facebook.

