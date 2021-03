Elcías Hernández, un guatemalteco de 30 años de edad, es el único sobreviviente de una masacre ocurrida en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y que cobró la vida de ocho personas luego de una serie de ataques contra tres salones de masajes.

Un día después del ataque que dejó ocho muertos, entre ellos seis masajistas asiáticas, se reveló la identidad del único sobreviviente: el guatemalteco Elcías Hernández, según confirma Univisión.

La esposa de Hernández, Flor Ortiz fue entrevistada por Noticias 34 en Atlanta y explicó que su esposo le llamó luego de recibir un disparo en la frente.

“Él me llamó y me dijo: me dispararon, me dispararon, por favor ven, fue lo único que me dijo, y yo escuché como si se estuviera ahogando, yo salí corriendo y no alcancé a verlo”, explicó.

Hernández fue el único sobreviviente al ataque a "Young´s Asian Masaje Parlor", en donde murieron ocho personas, entre ellas seis mujeres de origen asiático.

Imputan al autor

El autor confeso de los tiroteos en tres salones de masajes en Atlanta fue acusado de asesinato por los ataques perpetrados el martes que dejaron ocho muertos y sembraron el pánico en la comunidad asiática de Estados Unidos.

Robert Aaron Long, un hombre blanco de 21 años, aparentemente ha negado cualquier motivo racista y se ha presentado como un "adicto al sexo" ansioso por acabar con "una tentación", dijo el capitán Jay Baker, portavoz de la Oficina del condado de Cherokee, donde el tirador fue arrestado.

Pero los investigadores creen que es prematuro pronunciarse sobre el verdadero móvil de la masacre.

Seis de sus ocho víctimas son de origen asiático, cuatro de ellas, surcoreano. Siete son mujeres.

