El guatemalteco que encanta vendiendo algodones en las calles de Nueva York (video)

El guatemalteco destaca en Nueva York, donde vende los tradicionales algodones de azúcar. Tras ser fotografiado, se viralizó entre usuarios.

Recientemente, un video de un guatemalteco emprendedor en los Estados Unidos cautivó en redes sociales al punto de hacerse viral.

Se trata de un joven originario de Totonicapán que se dedica a vender los tradicionales algodones de azúcar en en las calles de Times Square en Nueva York.

El fotógrafo guatemalteco Julio NYC paseaba por el lugar cuando decidió hacerle una sesión fotográfica al emprendedor. "Me gustaría hacerte una foto, no es mucho tiempo y luego me compro uno (algodón)", inicia.

Pero se llevó tremenda sorpresa cuando supo que también era de Guatemala. En el clip, el totonicapense narró que lleva tan solo un año emprendiendo en tierras extranjeras. Entre sonrisas, explicó que algunos días no vende tanto como otros.

Las fotografías encantaron tanto a internautas, que el video ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y más de 200 mil reacciones.

Incluso, algunos usuarios guatemaltecos lo reconocieron y revelaron que el emprendedor antes trabajaba como ayudante de buses en su natal Totonicapán.