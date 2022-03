Los "Brownies de Oro" guatemaltecos que brillan en los Premios Oscar

No son actores, pero los guatemaltecos Han Schrei y Luis Gramajo, debutarán en los Premios Oscar este domingo.

Con mucho entusiasmo y luego de largas horas de trabajo, los guatemaltecos Hans Schrei y Luis Gramajo, esperan con ansias ver uno de sus más grandes sueños convertirse en realidad: Engalanar los Premios Óscar 2022.

No actuaron en ninguna película, pero para ellos es como si estuvieran en un cuento de hadas, ya que sus Brownies de Oro forman parte de las bolsas de regalo "Todos Ganan" que se entregan de forma independiente a los actores y directores nominados en los Premios Óscar 2022, como Will Smith, Nicole Kidman, Kristen Stewart, Steven Spielberg, entre otros.

De Guatemala a los Óscares

Todo inició hace más de 10 años, cuando Schrei continuó con una tradición navideña familiar: Hornear galletas. Sus amigos estaban sorprendidos, el sabor era único, así que lo alentaron a abrir su propio negocio, así nació Wunderkeks en Guatemala.

Debido a su gran éxito su pareja, Luis Gramajo decidió subirse a la nave del nuevo reto. Poco tiempo después decidieron mudarse a Estados Unidos (EE.UU.) con el anhelo de tener una vida llena de posibilidades y aceptación.

No fue fácil, pero sorprendentemente la pandemia les dio el empujón que necesitaban.

En marzo del 2020, los guatemaltecos fueron contratados para llevar sus galletas y brownies a uno de los festivales más importantes en Austin, el South by Southwest. Elaboraron 25 mil galletas, pero el evento se canceló debido al Covid-19.

No se quedaron de brazos cruzados, así que incursionaron en el comercio electrónico y utilizaron las redes sociales para promocionar sus productos.

Sin imaginarlo, la actriz Busy Phillips, famosa por su papel en la comedia Dónde estan las rubias, fue una de sus clientes y publicó la experiencia en sus redes sociales y "con un solo tuit salvó la producción y nuestra permanencia en EE.UU.", dijo a Soy502, Luis Gramajo.

"Fue increíble, en dos horas entraron 700 órdenes. Nos volvimos virales y nos llamaron de muchas revistas y medios, como el Wall Street Journal, Fox News y Vanity Fair", contó.

Hacia la alfombra roja

Su camino hacia la alfombra roja inició con una taza de café que duró casi dos horas. Hans y Luis contaron a Soy502 que incursionarán en la alfombra roja, luego de la visita casual a su cocina de Heidi Okla, del medio Do512 Family.

"Acá las personas no tienen problema en ayudar. Heidi nos compartió el contacto de la persona que realizaría las bolsas 'Todos Ganan' para los Óscares, llamé y me dijo que lastimosamente ya tenían galletas y que no incluida dos productos similares. Aún así, le dije que le enviaría una muestra para que nos conociera y que, tal vez, nos tomara en cuenta, en próximas oportunidades", detalló.

La respuesta fue casi inmediata. Al contacto le encantó el producto. "Nos dijo que no podían quedar fuera, que había vuelto a ser un niño y que tenía que buscar la forma de incluir nuestras galletas. Entonces le propuse que incluyera nuestros brownies cubiertos con lamina de oro y así lo hizo", manifestó Gramajo.

"Hemos visto oro durante semanas", contó Hans, quien aseguró que ambos están muy emocionados. "No importa quién gane los Óscares, nosotros ya recibimos nuestro premio", dijo Gramajo.