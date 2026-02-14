El guatemalteco que está "atrapado" en su propio país

-

Regresó a Guatemala para realizar un trámite pero ya no pudo salir.

Cuando parecía que todo estaba listo para que Norman Cardoza de León finalmente obtuviera su residencia estadounidense, tras varias décadas en el país del norte, su situación dio un giro radical que lo mantiene lejos de su esposa.

El connacional se casó en 2003 con María, una mujer de origen mexicano que obtuvo la ciudadanía hace más de 40 años. Desde que unieron sus vidas, lucharon para que el chapín legalizara su estatus.

Hace un tiempo, fueron víctimas de unos falsos abogados migratorios, lo que abrió la puerta para el perdón del compatriota. Tras un largo proceso, en diciembre le dieron el visto bueno a Norman, por lo que solo faltaba un paso: viajar a Guatemala para una cita con la embajada.

Norman se casó con su esposa María en 2003 y desde entonces buscó legalizar su estatus migratorio. (Foto: Univisión)

Para su mala fortuna, justo cuando él se encontraba en su tierra natal, el Gobierno de EE. UU. decidió poner en pausa todas las solicitudes de visas de inmigrantes para 75 países, incluido Guatemala, bajo el argumento de evitar que algunos beneficiarios se conviertan en una carga pública.

La medida entró en vigor el pasado 21 de enero y, tan solo dos días después, Norman recibió una carta en la que le explicaban que su visa había sido rechazada por la orden en cuestión.

Ahora, Norman se encuentra sin la posibilidad de regresar a California, ya que no cuenta con un documento para ingresar legalmente a EE. UU. La situación le preocupa demasiado, pues María padece de una enfermedad desde 2015 y él es quien suele cuidarla y llevarla a sus citas frecuentes al hospital, además de ser el sustento económico del hogar.

El caso ha llegado hasta algunos representantes estatales, quienes están buscando la manera de ayudar a la pareja y que Norman pueda regresar con su esposa.

*Con información de Univisión