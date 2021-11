"Trapear no es actuar": presentador arremete contra Yalitza Aparicio

Gustavo Adolfo Infante cuestionó el talento de Yalitza Aparicio al decir que "trapear no es actuar".

“Esa es mi opinión y no me la van a quitar”, dijo Gustavo Adolfo después de cuestionar el talento como actriz de Yalitza Aparicio, la actriz que obtuvo fama mundial gracias a su interpretación de "Cleo" en la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón, la cual le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz en el 2018.

Durante el programa “De primera mano” se cuestionó el lugar de Yalitza dentro del sindicato de actores en Estados Unidos, con el que tiene poder para votar en las nominaciones a los premios Oscar.



“¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, arremetió Gustavo, y continuó diciendo que no es experto en cine, pero la película "Roma" le pareció aburrida.





“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”, manifestó, el conductor, quien en otras ocasiones ha criticado duramente a la actriz mexicana.

Yalitza no tiene formación en actuación, pero posee una Licenciatura en Educación y es profesora de preescolar. Sin embargo, su trabajo en "Roma" logró que ganara mucho reconocimiento en Hollywood.