¿Qué hacen ahora los protagonistas de "Mi Pobre Angelito"?

"Mi Pobre Angelito" o "Home Alone" es una de las clásicas películas de Navidad. Seguro la viste uno de estos días y te preguntaste ¿qué pasó con sus actores?, ¿cómo se verán ahora?

Acá te contamos algunos detalles de los actores, 30 años después de haber sido estrenada.

Dirigida por Chris Columbus, la cinta dio a conocer la actuación memorable de Macaulay Culkin, quien interpretó a un niño que se queda solo en casa y debe idear formas de proteger su hogar de los ladrones durante la Navidad.

La actuación de Culkin, que tenía 10 años en el momento de la filmación, fue tan buena que definiría su carrera.

Kevin es el niño más pequeño y malcriado de la familia McCallister, quien después de ser abandonado por error en su casa cuando su familia se apresura a tomar un vuelo a París, aprende a apreciarlos. Además, tiene que protegerse de los ladrones Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern).

(Foto: mag)

Desde “Home Alone”, Culkin ha hecho de todo, desde ser el cantante principal de una banda hasta protagonizar “American Horror Story”. Sin embargo, su fama la tuvo durante la mayor parte de su infancia.

Luego de “Home Alone 2: Lost in New York”, continuó siendo uno de los mejores actores infantiles de Hollywood con películas como “My Girl” y “The Good Son”.

En 1994, hizo una pausa en la actuación y no se le volvió a ver en la pantalla hasta 2003, cuando apareció como invitado en “Will and Grace”. Desde entonces, ha aparecido ocasionalmente en televisión, incluso haciendo una parodia de sí mismo en “Home Alone” para un comercial de Google Assistant en 2018.

También es cofundador de la banda de rock cómico con temas de pizza, Pizza Underground, y director ejecutivo de un sitio web satírico de cultura pop y un podcast llamado Bunny Ears.

En febrero de 2020, el co-creador de “American Horror Story”, Ryan Murphy, dijo que Culkin protagonizará la temporada 10 de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

Joe Pesci interpretó a "Harry"

Harry es el villano perfecto para una película para niños. El líder de los “Bandidos mojados” (porque inundan las casas de las que roban) cree que tiene todo resuelto para realizar un gran robo en Navidad.

Pero el personaje de Joe Pesci no contaba con que Kevin arruinaría sus planes de robar una de las casas más preciadas por el ladrón.

La actuación de Pesci en “Home Alone” lo llevó a papeles más cómicos, aunque siempre será mejor conocido por sus películas de gánsteres. Cuando salió la película, el actor era mejor conocido por sus papeles de tipo duro en películas de Martin Scorsese como “Toro salvaje” y “Goodfellas”, que se estrenó el mismo año que “Solo en casa” y le valdría un Oscar.

La peculiar actuación de Pesci como Harry, mostró un lado diferente del actor y lo llevó a hacer más películas cómicas, como “My Cousin Vinny”, y a interpretar al torpe compañero de Mel Gibson y Danny Glover en las películas de “Lethal Weapon”.

Desde “Lethal Weapon 4” en 1998, el actor ha trabajado cada vez menos. En 2019, se asoció con Scorsese una vez más para la película épica de Netflix del director “The Irishman”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joe Pesci (@joepesci)

Daniel Stern interpretó a "Marv"

Marv juega perfectamente frente al personaje de Pesci. Aunque este último es el líder, Marv piensa que entre ambos no hay diferencia, sobre todo en lo intelectual, lo que lleva a grandes momentos cómicos, mientras los dos intentan acabar con Kevin. La comedia física de Stern resulta ser el toque perfecto de la cinta.

Stern ha estado siempre presente en Hollywood, desde su primera película, “Breaking Away” de 1979. Pero en la época del lanzamiento de “Home Alone”, Stern estaba en su apogeo en la fama.

Fue el narrador del exitoso programa de televisión “The Wonder Years” y un año después de “Home Alone”, protagonizó otra exitosa comedia, “City Slickers”. Recientemente protagonizó la serie de Hulu, “Shrill”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Stern (@realdanielstern)

Catherine O’Hara, la madre de "Kevin"

Kate, junto con su esposo Peter (John Heard), definitivamente están allí como los peores padres en la historia del cine. No solo no se dan cuenta que olvidan a su hijo en casa antes de viajar a París en la primera película, sino que lo hacen de nuevo en su secuela.

Catherine O’Hara ha tenido una carrera increíble interpretando una amplia gama de personajes. Durante años fue mejor conocida por su trabajo en simulacros de artículos de Christopher Guest como “Best in Show” y “A Mighty Wind”.

Fue aclamada por su papel en la exitosa serie “Schitt’s Creek”. En los Emmy de 2020 ganó el premio a "Mejor Actriz Principal" en una serie de comedia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catherine O’Hara and stuff. (@stancatherineorperish)

Devin Ratray, el hermano mayor

Buzz, el hermano mayor de Kevin, pasa la mayor parte del inicio de la película burlándose, atormentando y asustando a su hermano menor. Es Buzz quien le cuenta a Kevin que su vecino es un psicópata que mata a la gente con su pala, lo que resulta no ser cierto.

Devin Ratray ha construido una carrera respetable desde sus días como Buzz. De adulto, protagonizó “Nebraska” de Alexander Payne y ha trabajado en numerosas ocasiones con Steven Soderbergh (“Efectos secundarios” y “Mosaic”). Recientemente protagonizó “Hustlers”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Devin Ratray (@devinratray)

Kieran Culkin, el primo pequeño

En la película, Fuller es conocido por ser el que moja la cama en la familia.

Kieran Culkin es hermano de Macaulay, y a diferencia del protagonista de “Mi pobre angelito”, no tuvo la presión inicial del estrellato, lo que hizo posible construir una carrera constante en Hollywood.

Además de conseguir grandes papeles en películas como “Igby Goes Down” y “Scott Pilgrim contra el mundo”, ha encontrado su ritmo interpretando al despreciable Roman Roy en “Succession”.

Ha recibido nominaciones a los Globos de Oro por su papel en los últimos dos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kieran Culkin Fans (@kieran_culkin_fans)