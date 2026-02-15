Localizan un cuerpo sin vida y con señales de violencia en la zona 24

Vecinos del sector dieron aviso luego del macabro hallazgo de un hombre que habría sido estrangulado.
Socorristas fueron alertados tras recibir información del hallazgo de un cuerpo en el sector de Los Amates, entre los cantones El Porvenir y Las Delicias, en la aldea Canalitos, zona 24.
Luego de realizar un rastreo en el lugar, fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años, quien tenía señales de estrangulamiento.
Los Bomberos de Canalitos indicaron que la víctima no fue reconocida y que a la par de la mano derecha había una botella de licor.
Además, este hombre no tenía un zapato, por lo que se cree que intentó correr de sus criminales, pero estos le dieron alcance.
Se dio aviso a las autoridades correspondientes para que efectuaran las diligencias de ley.