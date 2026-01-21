Hansi Flick: "Estamos a tiempo para mejorar nuestra defensa"

-

Hansi Flick valoró de forma positiva la reacción del Barcelona tras imponerse por 2-4 al Slavia Praga en la Champions League, un triunfo que permite al conjunto azulgrana seguir dependiendo de sí mismo en la competición europea.

El técnico alemán destacó la dificultad del encuentro y el trabajo previo del rival. Según explicó, el Slavia llegó muy preparado tras varias semanas centrado en este partido y planteó un duelo exigente desde lo físico y lo táctico. Aun así, Flick subrayó el rendimiento de sus jugadores y la capacidad del equipo para darle la vuelta al marcador y acabar llevándose la victoria.

"Antes del partido dije que sería duro. Ellos prepararon el partido durante tres semanas y lo han hecho muy bien. El Slavia es un equipo físico, con dinámica y jugadores grandes, y no es fácil defenderlos. Estoy contento con la remontada, el equipo ha jugado muy bien y, finalmente, hemos conseguido los tres puntos", dijo el alemán.

Cuestionado por los goles encajados a balón parado, el entrenador restó dramatismo a lo ocurrido. Señaló que se trata de un episodio puntual y recordó que, pese a ciertos desajustes defensivos, el Barcelona cuenta con argumentos suficientes para aspirar a lo máximo en la Champions.

✨ pic.twitter.com/y5mJYJSyEv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2026

Gracias a este resultado, el Barsa se sitúa noveno en la clasificación y conserva opciones de lograr el acceso directo a los octavos de final. Para ello, deberá vencer al Copenhague en la última jornada de la fase. De cara a ese compromiso, Flick advirtió de las dificultades que tendrá su equipo por las ausencias. La baja de Pedri, la sanción de Frenkie de Jong y la posible falta de Ferran Torres obligarán a un esfuerzo extra.

"No será un partido fácil, porque Pedri será baja, Frenkie está sancionado y no sé si llegará a tiempo Ferran Torres (lesionado), pero deberemos afrontarlo. Tenemos la oportunidad de conseguir el pase directo a los octavos y eso es lo que queremos porque jugaríamos dos partidos menos, pero si jugamos la eliminatoria de repesca no habría problema", dijo Flick.