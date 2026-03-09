Rinden honras fúnebres al agente de la PNC que murió tras sufrir accidente

-

Jhonatan David Barrera Salvador falleció a los 23 años, mientras se encontraba en sus labores como policía.

Este lunes 9 de marzo, le rindieron honras fúnebres al agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Jhonatan David Barrera Salvador, quien murió tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida Elena y 21 calle de la zona 3 capitalina.

Las honras fueron realizadas en la Dirección General de la PNC, en donde estuvo presente el director general de la institución, David Estuardo Custodio Boteo.

(Foto: PNC)

También, participó el director general adjunto, Héctor González Prera; el subdirector de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez; el subdirector de Tecnología, Héctor Talé López; y mandos policiales.

(Foto: PNC)

Asimismo, se contó con la presencia de algunos de sus familiares, a quienes se les entregó una bandera de Guatemala como reconocimiento, por parte de la PNC.

(Foto: PNC)

Las autoridades indicaron que Barrera Salvador inició su servicio el 18 de marzo del 2024, perteneció a la 55 promoción, "brindó servicio a la población guatemalteca durante un año con 11 meses y 19 días de servicio en la comisaría 11", agregó la PNC.

(Foto: PNC)

Barrera Salvador tenía 23 años y era originario de Pochuta, Chimaltenango, lugar en d;onde se realizará la velación y sepelio por parte de sus familiares y amigos.

Tenía 23 años, originario de Pochuta, Chimaltenango, causó alta el 18 de marzo del 2024, perteneciente a la 55 promoción, brindando servicio a la población guatemalteca durante un año con 11 meses y 19 días de servicio en la comisaría 11. pic.twitter.com/76h8hs3MpH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 9, 2026

Al momento del percance vial, se encontraba junto a su compañero Luis Alvarado en cumplimiento de sus deberes, cuando remitían una motocicleta robada, ambos fueron trasladados al IGSS, pero Barrera Salvador falleció minutos más tarde.