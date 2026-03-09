Rinden honras fúnebres al agente de la PNC que murió tras sufrir accidente

Jhonatan David Barrera Salvador falleció a los 23 años, mientras se encontraba en sus labores como policía.
Este lunes 9 de marzo, le rindieron honras fúnebres al agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Jhonatan David Barrera Salvador, quien murió tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida Elena y 21 calle de la zona 3 capitalina.
Las honras fueron realizadas en la Dirección General de la PNC, en donde estuvo presente el director general de la institución, David Estuardo Custodio Boteo.
También, participó el director general adjunto, Héctor González Prera; el subdirector de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez; el subdirector de Tecnología, Héctor Talé López; y mandos policiales.
Asimismo, se contó con la presencia de algunos de sus familiares, a quienes se les entregó una bandera de Guatemala como reconocimiento, por parte de la PNC.
Las autoridades indicaron que Barrera Salvador inició su servicio el 18 de marzo del 2024, perteneció a la 55 promoción, "brindó servicio a la población guatemalteca durante un año con 11 meses y 19 días de servicio en la comisaría 11", agregó la PNC.
Barrera Salvador tenía 23 años y era originario de Pochuta, Chimaltenango, lugar en d;onde se realizará la velación y sepelio por parte de sus familiares y amigos.
Al momento del percance vial, se encontraba junto a su compañero Luis Alvarado en cumplimiento de sus deberes, cuando remitían una motocicleta robada, ambos fueron trasladados al IGSS, pero Barrera Salvador falleció minutos más tarde.