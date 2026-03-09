¿Volverá el frío? La temperatura descenderá este jueves

-

Los siguientes días podrían verse afectados por los cambios en el clima.

El clima cálido continuará en gran parte del país durante los próximos días; sin embargo, a partir del jueves se prevé un cambio en las condiciones del clima debido al acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según el pronóstico, durante las mañanas del martes y miércoles se registrarán áreas con niebla o neblina, mientras que en el transcurso del día predominará poca nubosidad y un ambiente cálido con presencia de bruma.

Desde el jueves se notará la diferencia en el clima. (Foto: Nuestro Diario)

En la Meseta Central, incluida la Ciudad de Guatemala, las temperaturas máximas oscilarán entre 26 y 28 grados, mientras que en la región del Pacífico podrían alcanzar entre 34 y 36 grados. En el norte del país, especialmente en Petén, se prevén máximas de 33 a 35 grados, con posibilidad de lluvias dispersas por la tarde o noche.

A partir del jueves, el acercamiento del frente frío favorecerá un incremento en la nubosidad y mayor probabilidad de lloviznas o lluvias, principalmente en regiones del norte y el Caribe.