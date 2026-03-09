Arévalo: "Aumento en gasolina es especulación, no son problemas reales de mercado"

-

El Ejecutivo anuncia fortalecer los monitoreos de los precios de los combustibles y denunciar a quien acapare producto y especule con los precios.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que los recientes incrementos en los precios de los combustibles en el país no responden directamente a la guerra en Medio Oriente ni a problemas de abastecimiento, sino a prácticas de especulación y acaparamiento.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el mandatario explicó que el conflicto internacional ha generado presiones en el mercado petrolero global, particularmente por la situación en el estrecho de Ormuz.

"La guerra está creando problemas y está interrumpiendo el tráfico de buques tanque en el estrecho de Ormuz", indicó Arévalo, quien señaló que por ese paso marítimo circula alrededor del 21.5% del combustible del mundo.

El presidente explicó que el conflicto ha provocado aumentos en el precio del petróleo en los mercados internacionales, pero, enfatizó que ese comportamiento no debería reflejarse de manera inmediata en los precios al consumidor en Guatemala.

El presidente señaló que hay abastecimiento de combustible a nivel nacional. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Según el mandatario, debido a los sistemas de reservas existentes tanto en Guatemala como en otros países, el impacto de esas variaciones en las bolsas internacionales debería percibirse entre dos y doce meses después.

"No es inmediato. Lo que estamos viendo ahora, los aumentos de precio que hay en las gasolineras a los combustibles, no tienen nada que ver con un problema de abastecimiento, sino son un problema de especulación", afirmó el gobernante.

Arévalo agregó que algunos actores del mercado estarían aprovechando el contexto internacional para justificar aumentos que, a su juicio, no responden a la realidad del suministro energético.

"Hay gente que está aprovechándose de la noticia de la guerra y del aumento de los precios del petróleo para tratar de empujar una campaña de especulación y de alzas que no tienen una justificación real", indicó el presidente

Refuerzan el Plan Centinela

Ante esta situación, Arévalo anunció que el Gobierno reforzará los mecanismos de vigilancia y control en el mercado de combustibles mediante la implementación del Plan Centinela.

El mandatario detalló que el plan será ejecutado de forma conjunta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio de Gobernación.

Explicó, el objetivo es identificar posibles mecanismos de manipulación de precios, acaparamiento o especulación, y presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

"En resumen, los aumentos que están viendo ahora son producto de la especulación, no son producto de problemas reales que hayan afectado al mercado", reiteró el gobernante.

El precio de los combustibles ha aumentado en los últimos días. (Foto: Archivo / Soy502)

Ni subsidio ni eliminar impuesto

Durante la conferencia, periodistas preguntaron al mandatario si ante la situación del aumento en el precio de los combustibles analizan otorgar algún subsidio o pedir que momentáneamente se suspenda el impuesto al combustible.

El mandatario señaló que por el momento el país está "en condiciones normales de abastecimiento" y "no hay ninguna necesidad ni situación de emergencia al respecto".

Sobre las preguntas del subsidio y el impuesto Arévalo señala que hay que hacerlas "en el momento en el que se dé una crisis que esté justificada por los hechos" y recalcó que "no es la situación que se ve en este momento".

"Pero en este momento, el aumento de los precios de los combustibles es por especulación y acaparamiento, en ese sentido, no corresponde entrar a ver esas medidas en este momento", respondió el gobernante.

El pronunciamiento del mandatario ocurre en un contexto en el que los precios de los combustibles han mostrado una tendencia al alza desde el inicio de 2026, según los registros del Ministerio de Energía y Minas.

Datos del monitoreo semanal en el área metropolitana reflejan que la gasolina superior pasó de Q27.49 por galón el 19 de enero a Q30.54 a inicios de marzo, mientras que la gasolina regular subió de Q26.53 a Q29.53 en el mismo período.

El diésel, por su parte, pasó de Q25.10 a Q28.28 por galón, consolidando un aumento sostenido en las primeras semanas del año.