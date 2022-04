"Hecho a La Antigua", el disco de Ricardo Arjona que podría ganar un Grammy

Ricardo Arjona fue nominado en la categoría "Mejor álbum pop latino" en la entrega de los Grammy Awards.

El disco "Hecho a la Antigua" nació del exitoso concierto realizado vía streaming en las ruinas de la Iglesia y convento Capuchinas, ubicado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

El show íntimo a la luz de las velas lanzado en julio de 2021, fue visto por un aproximado de un millón y medio de personas alrededor del mundo. Unos 30 músicos acompañaron al guatemalteco en la gala acústica y Gaby Moreno también fue invitada.

Las 25 canciones que forman parte de la trayectoria del artista y fueron interpretadas en esa ocasión, se plasmaron en una grabación con una duración de 2 horas y 11 minutos.

Entre los éxitos del material están "Tarde", "Ella y Él", "Historia de un Taxi", "Fuiste tú", "Mi país", "Señora de las 4 décadas", "Te conozco", "Mi novia se me está poniendo vieja" y "Mujeres".

La gala de los Grammy se realizará este domingo 3 de abril a las 19:30 horas, horario de Guatemala y Arjona pelea el gramófono dorado con los trabajos de estas estrellas:

"Vértigo", de Pablo Alborán.

"Mis amores", de Paula Arenas.

"Mis manos", de Camilo.

"Mendó", de Álex Cuba.

"Revelación", de Selena Gómez.

Los detalles de "Hecho a la Antigua"

"Si a mi me preguntan que tiene este concierto que no tenga otro de lo que hice en mi vida es muy fácil: este concierto es el que nunca voy a volver a hacer, nunca voy a volver a estar en una ruina histórica, con 5 mil velas, fuegos artificiales, 30 músicos cantando, eso no va a volver a pasar", dijo en su sesión de autor previo al evento.