El conductor Héctor Sandarti reveló recientemente que hace varios años fue víctima de secuestro en México y contó lo que vivió durante ese tiempo.

Por medio de su podcast “Algo bueno que decir con Sandarti”, el guatemalteco relató sobre una de las experiencias más difíciles de su vida.

El hecho ocurrió en el 2001, cuando Héctor se encontraba en una etapa consagrada de su carrera en la televisión mexicana.

Un día, mientras se encontraba en una librería a pocas horas de un evento de trabajo, sintió el arma de alguien por detrás. "Volteo y lo que veo es la pistola de este tipo por debajo de la chamarra. Mi reacción fue levantar las manos", explicó al comienzo de este escalofriante relato.

En cuestión de minutos, Sandarti fue introducido a un carro, camino a un destino desconocido. "Me vendaron los ojos y me amarraron las manos", detalló. Las primeras horas fueron horribles para Héctor, quien llegó a pensar que era el final de su vida.

"Esto aquí acabó. Me van a matar. Por mi mente pasó 'me van a aventar por un barranco'", describió. No fue así. Al contrario. En el lugar donde estuvo apresado, tuvo una plática con Charlie, uno de sus secuestradores, pero este nombre es ficticio por cuestiones de seguridad.

Platicó de todo con sus captores, de su vida, de su carrera en televisión, de su país, de su familia y de mil cosas más. Héctor destacó el trato cordial de quienes le tenían secuestrado, una situación que le hizo estar un poco más tranquilo.

Sandarti resaltó que tuvo tiempo para charlar con Dios.

"Hablé con él y le dije, 'señor aquí estoy y aquí me tienes, estoy en tus manos. No sé qué propósito tenga esto, lo que sé es que esto va a salir bien'. En ese momento sentí la paz que solo Dios te puede dar", afirmó.

Luego tuvo una segunda conversación, y fue con el jefe de los secuestradores, a quien dejó claro que su situación económica y la de su familia no era de adinerados.

Tras la negociación para su rescate, el actor destacó que llegó a perdonar a las personas que lo mantuvieron secuestrado, además de tener asistencia psicológica para llegar a la paz mental y espiritual.

"No los juzgo, lo único que hoy deseo es perdonarlos porque deseo liberarlos, dejarlos ir y que no marquen el resto de mi vida", contó de su proceso de recuperación.