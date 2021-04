El helicóptero de la NASA está listo para primer vuelo en Marte

Ingenuity, el helicóptero que la NASA envió a Marte, giró sus hélices por primera vez en una prueba previa a su vuelo previsto para la noche del domingo, el primero en otro planeta de una nave motorizada.

"El helicóptero está bien, está sano", dijo Tim Canham, gerente de operaciones de Ingenuity, en una conferencia de prensa realizada el viernes. "Anoche (...) hicimos girar las hélices muy lenta y cuidadosamente", dijo.

El momento fue captado por el rover Perseverance, ubicado a varios metros de distancia y en el que fue transportado el helicóptero desde que aterrizó en Marte el 18 de febrero, antes de separarse de él el pasado fin de semana.

La NASA publicó un breve videoclip de la nave, de aspecto similar a un gran dron, con sus hélices girando. El primer vuelo tendrá lugar el lunes a las 02H54 GMT (domingo a las 20:54, hora de Guatemala), anunció la agencia espacial estadounidense. Se espera que los primeros datos lleguen a la Tierra el lunes cerca de seis horas después.

Una transmisión en vivo de los equipos de la NASA que analizan estos primeros datos será visible en el sitio web de la agencia espacial. El primer vuelo durará 40 segundos en total, y el helicóptero se elevará verticalmente antes de permanecer en el aire.

"Vamos a despegar, subir a tres metros de altura, girar en la dirección del rover, tomar una foto y luego volver a bajar", anunció Canham. La NASA planea hasta cinco vuelos, de dificultad creciente, durante un período de un mes.

Aún debe realizarse una última prueba de las hélices este viernes, esta vez "a toda velocidad", dijo MiMi Aung, gerente de proyecto del helicóptero en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Elevarse en el aire marciano es un desafío, ya que éste tiene una densidad equivalente a solo el 1% de la atmósfera de la Tierra.

Aunque la gravedad es menor allí que en la Tierra, los equipos de la NASA tuvieron que desarrollar una máquina ultraligera (1,8 kg) y las hélices girarán mucho más rápido que las de un helicóptero estándar.

¿Cuáles son las posibilidades de éxito de este vuelo? "La única incertidumbre sigue siendo el entorno de Marte", incluidos "los vientos", dijo MiMi Aung. Es una experiencia de "alto riesgo", pero con una "gran recompensa" si tiene éxito, resumió.