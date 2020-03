Hija de Chayanne muestra su talento en plena cuarentena

Todo a punta a que Chayanne, además de su poderosa voz y candente ritmo, cuenta con tesoros invaluables de la música en su propia casa.

TE PUEDE INTERESAR:

Isadora Figueroa, hija de la estrella latina mostró durante estos días de encierro en casa por la gravedad de la situación de salud mundial, su gran talento.

La joven compartió un video donde toca el piano mientras canta "Let it be", de The Beatles, con el fin de calmar la ansiedad que muchos atraviesan.

“ A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas, aquí les comparto un pedacito de mi corazón, la música ” Isadora Figueroa.

MIRA EL EMOTIVO VIDEO:

Sin duda alguna, Isadora heredó el talento de su padre y buscó este preciso momento de inspiración para compartirlo con sus seguidores.

TAMBIÉN: