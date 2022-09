Historia de una mujer que tuvo 16 hijos y todos la abandonaron conmueve al mundo

Se trata de Isabel Méndez Jiménez, una mujer que, gracias a una serie de videos, se volvió famosa en TikTok, esto luego de decir con lágrimas en los ojos que aunque tuvo 16 hijos, ninguno se preocupa por ella.

"Ni saben si vivo o no. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo. Quedé viuda de 33 años, me fui a trabajar a México, me fui a trabajar Chicago. Le mandaba a mis padres para que levantaran a mis hijos y los pusieran en la escuela", fue parte de la declaración que dio.

La señora que vive en una zona rural de Oaxaca, México, fue entrevistada por Jaime Toral, un youtuber y tiktoker que se dedica a mostrar en su cuenta @jaimetoraltv, la ayuda que le proporciona a personas en situaciones vulnerables. El pasado 15 de agosto se dio a conocer el caso de la mujer, quien además comentó que vive su día a día en extrema pobreza. @jaimetoraltv 16 hijos que no saben ni les interesa saber si estoy viva ♬ sonido original - Jaime Toral Con 97 años debe trabajar para sobrevivir Para sobrevivir, ella se dedica a bordar servilletas y normalmente come una cantidad pequeña de frijoles o nopal por la falta de dinero, pero cuando tiene compra queso y carne. Isabel, quien sufre de un problema grave en los ojos que podría dejarla ciega, compartió que le gustan muchos los animales, por lo que le hacen compañía algunos perritos y gatitos.