El hombre que fue señalado de abusar de una menor de edad

El abuso ocurrió a inicios de este año.
Un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña fue capturado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) durante un operativo realizado en en la aldea Paraná, Alta Verapaz, informó la Policía Nacional Civil.
Se trata de Aurelio "N", de 49 años, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de violación y quien según las investigaciones, abusó sexualmente de una menor de edad en enero de este año en ese mismo municipio.
Tras la denuncia del caso y las diligencias de investigación, las autoridades lograron reunir los indicios necesarios para solicitar la orden judicial que permitió su captura, posteriormente fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá enfrentar el proceso legal por delitos sexuales.