Hombre transmitió en vivo masacre en Estados Unidos

"Diez personas fueron asesinadas por un hombre cubierto por una armadura y armado con un rifle muy poderoso, y otras tres resultaron heridas; dos de ellas de gravedad", dijo el periódico citando a un oficial de policía presente en el lugar y otra fuente cercana a las autoridades.

El departamento de policía de Buffalo tuiteó que agentes estaban "en la escena del masivo tiroteo en Tops", la tienda de alimentos, y que el autor del tiroteo estaba en custodia. "La policía dijo que varias personas fueron alcanzadas por los disparos", agregó el tuit.

La policía investiga si el tirador transmitía en vivo el ataque, según el periódico, como se ha afirmado en las redes sociales. "Es como caminar en una película de terror, pero todo es real. Es como el Armagedón", dijo una fuente policial al diario.

"Estoy monitoreando activamente la situación del tiroteo masivo en la tienda de alimentos. Estamos con la gente de Buffalo", dijo en Twitter el senador por el estado de Nueva York, Chuck Schumer.

