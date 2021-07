Horóscopo de este jueves 22 de julio de 2021

Estas son todas las predicciones de los signos del zodiaco para este 22 de julio. Entérate como te irá en este día.

¿Preparado para empezar tu día? Estas son las predicciones por signo. Aquí puedes consultarlo:

Aries 21 de marzo - 19 de abril

Esta noche aparecerá tu gran amor, tu alma gemela, la persona con la que siempre has soñado, pero ésta pasará de largo si no le haces caso y no le abres las puertas de tu corazón. Sigues obsesionado con un viejo amor, en una relación tan dañina que al día de hoy todavía te sigue sangrando el corazón. Para ya, frena esa angustia interior porque es más que nociva para ti.

Tauro 20 de abril - 21 de mayo

Comienzas un día lleno de aventuras. Tomarás un vuelo por cuestiones laborales. Aprovecha este viaje como si fuera de ocio porque tendrás tiempo para visitar lugares y hacer otras cosas. La empresa te ha premiado pero debes saber estar. Un contrato depende de ti así que, en el momento clave, en esa firma, no puedes fallar.

Géminis 22 de mayo- 21 de junio

Eres tú quien hace todo y hoy sentirás doblemente esa carga. Es un día cargado de mucho dinamismo y sensibilidad a la vez.

Cáncer 22 de junio - 22 de julio

Cuídate más, estás al límite de la enfermedad. Tus células están rozando la enfermedad pero la puedes evitar. Empieza desde hoy mismo una vida repleta de buenos hábitos y de ejercicio. practica deporte, tu cuerpo lo necesita pero tu alma lo necesita más. Por lo tanto, ponte ya manos a la obra, puedes cambiar.

Leo 23 de julio - 23 de agosto

Eres un ser muy pasional. Te encanta el sexo, te encanta el amor, no lo puedes evitar. Además, pones pasión en todo lo que te rodea, no solo en el amor. Esta vez toda tu atención y pasión irán dirigidas a decirle a tu pareja lo mucho que le amas.

Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre

Deberías de hacerte revisiones. Tu salud ha empeorado últimamente. Tu sistema digestivo y nervioso han llevado mucha carga emocional. Podrías visitar a su vez a un fisioterapeuta porque tu espalda está llena de contracturas. Tus nervios te han jugado muy malas pasadas, por lo tanto, alguien tendrá que poner todo en su sitio.

Libra 24 de septiembre - 23 de octubre

Esta semana has estado meditando sobre tu vida laboral, has visto ofertas y modelos de negocio pero uno se te ha pasado por alto y es el más importante para ti. Realmente es vital que lo mires. Allí dentro de esta explicación está la idea que desde pequeño has tenido en tu cabeza, lo que de verdad quieres hacer en la vida. Tienes que verlo y revisarlo. Ábrelo y lee con atención.

Escorpio 24 de octubre - 22 de noviembre

Elimina y suelta todo lo que ya no te convenga para vivir el presente. Libérate de gente, objetos y pensamientos, de toda tu infancia y adolescencia. No puedes revivir momentos de tu existencia todo el rato. La vida te pide que des un paso hacia adelante, no mires hacia atrás.

Sagitario 23 de noviembre - 21 de diciembre

Hoy hace un día precioso, pero tú estás bajo la lluvia, con una nube negra sobre tu cabeza y solo ves oscuridad. Estás fatal, muy mal. Tu estado depresivo avanza y vas a tener que ir aunque no quieras a un psiquiatra. No se sabe qué tipo o grado de depresión tienes pero dedes ser medicado y controlado.

Capricornio 22 de diciembre - 20 de enero

Hoy pasará algo muy triste pero será fruto de tus palabras y rencor. Destrozarás al ser que más amas y lo perderás para siempre. Le romperás el alma de la manera más cruel y no sentirás ni un ápice de compasión, nada, ni el más mínimo sentimiento. Ni siquiera pena o dolor. Tienes mucho por aprender, no tienes ni idea del comportamiento del alma.

Acuario 21 de enero - 19 de febrero

Acabas de tener una idea brillante. Estás convencido de que podrías formar un negocio interesante con unas personas recién conocidas. No son extrañas para ti, de hecho, es como si las conocieras de toda la vida, son muy afines. Por lo tanto, tu idea no va a caer en saco roto porque sabes que es interesante y real.

Piscis 20 de febrero - 20 de marzo

Eres un ser frágil y sutil con un poder de canalización sorprendente. Las energías están hechas para ti y es probable que te dediques a ayudar a los demás o a la sanación. Si estás en el mundo de la sanación, conocerás el poder de las gemas y piedras.