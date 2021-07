Horóscopo de este viernes 30 de julio de 2021

¿Preparado para empezar tu día? Estas son las predicciones por signo. Aquí puedes consultarlo:

Las cosas no son como te las imaginas, da una oportunidad a ese posible amor. Los astros te sonríen en el terreno económico. Cualquier tipo de estudios se te dará muy bien. La garganta será tu punto débil, no tomes bebidas muy frías.

Tauro, 20 de abril - 21 de mayo

Dispón de tu dinero a tu antojo, para eso lo tienes. Retoma los antiguos proyectos laborales. Cualquier momento libre es bueno para mover tu cuerpo.

Géminis, 22 de mayo- 21 de junio

Enfócate en el dinero que obtendrás para invertir y que necesitas para la consecución de tus metas profesionales, esto abrirá muchas oportunidades laborales en las cuales deberás confiar a pesar de tener ciertas dudas hacia tus expectativas.

Cáncer, 22 de junio - 22 de julio

No hagas que alguien crea que sabes más de lo que sabes o que puedes hacer algo que no puedes. Hacer cambios basados en alguien no saldrá bien. Realiza algo que haga tu vida menos estresante.

Leo, 23 de julio - 23 de agosto

Es tiempo de recordar que estás en el mundo para encontrar tu propio camino y para compartirlo con quien desee estar a tu lado y vivir la aventura de la vida juntos.

Virgo, 24 de agosto - 23 de septiembre

Hoy es un día para descansar y relajarte frente a un televisor, un día de paseo o un momento grato con la persona que amas.

Libra, 24 de septiembre - 23 de octubre

Tomarás un vuelo por cuestiones laborales. Un contrato depende de ti así que, en el momento clave, en esa firma no puedes fallar.

Escorpio, 24 de octubre - 22 de noviembre

Guarda energías que el fin de semana será agotador; si tienes que descansar lo ideal es hacerlo hoy mismo, durante los próximos días tendrás mucho trabajo y eso te mantendrá muy estresado.

Sagitario, 23 de noviembre - 21 de diciembre

Estás convencido de que podrías formar un negocio interesante con unas personas recién conocidas. Realmente es vital que lo mires.

Capricornio, 22 de diciembre - 20 de enero

Hoy tu intuición estará muy aguda, déjate llevar por tus corazonadas y saldrás ganando, tanto en tu trabajo como en tus proyectos personales. Hay cosas que irán mejorando en tu vida.

Acuario, 21 de enero - 19 de febrero

En el amor, no pierdas objetividad, evita caer en obsesiones. Evita llenar tu mente de imágenes negativas, de lo contrario solamente tú estarás buscado conflictos donde no los hay.

Piscis, 20 de febrero - 20 de marzo

Estás en una etapa de fuerte compromiso en tu carrera. Hasta ahora, has venido trepando la escalera corporativa con mucha habilidad, y has cosechado los frutos de tu esfuerzo. La vida sigue sorprendiéndote a cada paso, pero solo a veces pareces querer darte cuenta de ello.