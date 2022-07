Hospitalizan de emergencia al reconocido actor de “Huicho Domínguez”

El actor se encuentra bajo observación mientras los médicos intentan obtener un diagnóstico preciso de su situación.

Carlos Bonavides, actor reconocido por su papel de Huicho Domínguez en “El premio mayor”, fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México.

Esto luego de que le detectaran una bacteria, así lo dio a conocer su esposa Yodi Marcos.

Marcos dijo que actualmente está hospitalizado y en observación ya que sólo cuenta con un riñón.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó hay dos tipos de bacteria, él quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, explicó la mujer.

Sin especificar cómo fue que detectaron la bacteria, la esposa del intérprete mencionó que el actor presentó diarrea, mareos, debilidad y tiene un cuadro de deshidratación.

Carlos Bonavides fue atacado por una bacteria. Los médicos no han podido establecer de cuál se trata y el actor sólo cuenta con un riñón. El reporte es delicado por la fuerte deshidratación. Su esposa,Jodi Marcos, espera los resultados de los análisis,para descartar una operación pic.twitter.com/l9m3MH0wFI — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 27, 2022

“Se le hicieron unos estudios, no salió nada, el médico no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, puntualizó.

El actor seguirá bajo observación y se espera que pronto pueda presentar una mejoría, pero la situación mantiene preocupada a su familia.