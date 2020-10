Hospitalizan a “Platanito” por graves secuelas del Covid-19

Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”, compartió varias fotografías tras quedar hospitalizado el lunes a consecuencia del Covid-19.

En todas las fotos se le ve recostado en una cama de hospital y, por lo que escribió en la red, se encuentra en tratamiento por estragos de su contagio del nuevo coronavirus.

“Claro que saldré de esta también, pinch* COVID, te odio, te quisiste ching*r a mi corazón. Gracias por sus oraciones y buenas vibras”, escribió en la primera de sus publicaciones que se llenó de mensajes de personajes del mundo del entretenimiento para enviarle sus mejores deseos.

En otra publicación, el comediante resaltó que se encuentra en un hospital de la Ciudad de México y en compañía de su esposa, a quien agradeció su apoyo para salir adelante de esta enfermedad.

Aunque Platanito no ofreció más detalles sobre su estado de salud, algunas versiones señalan que tras su contagio de coronavirus su corazón resultó sumamente afectado, pero aún no se ha confirmado.

Lo que sí se sabe es que Platanito pasó días complicados por su contagio de Covid-19 hace algunas semanas. Durante una transmisión en vivo en el Instagram de Charlie Barrientos “El Huevo”, el pasado septiembre, Verduzco habló sobre su salud.

“Saliendo del Covid, que me pegó muy duro. De hecho llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo”, comentó.

En la misma charla, Verduzco detalló que le dio neumonía, por lo que tenía que seguir siendo muy cuidadoso con su salud.

“Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno, a chambear”, añadió.

Sin embargo, la enfermedad provocó que Platanito vendiera varias de sus propiedades tras quedarse sin presentaciones para cuidar de su salud. El comediante explicó a la revista TVyNovelas que tuvo que vender varios de sus carros, relojes y otras pertenencias para tener dinero y sufragar los gastos que le ha provocado la enfermedad.