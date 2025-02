Embajador guatemalteco sostiene reunión con Subsecretario de Comercio en EE.UU.

-

El embajador de Guatemala en Estados Unidos se reunió con un alto funcionario del Departamento de Comercio, para discutir temas de interés común entre ambos países.

El embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta, se reunió con Thomas Lersten, alto funcionario de la oficina del subsecretario de crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente.

La reunión se centró en el fortalecimiento de las relaciones económicas, la gestión de la migración irregular y la promoción de la democracia.

Estos temas han sido prioritarios desde el inicio de la administración de Donald Trump, quien ya ha cumplido un mes en la presidencia.

Durante este tiempo, se ha establecido una agenda para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala, como se evidenció en la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Guatemala.

En esa visita, se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo para discutir temas como la migración irregular, la democracia y las relaciones económicas. Se acordaron puntos importantes, como el apoyo para el plan de conectividad de carreteras, puertos y aeropuertos, así como la movilidad ciudadana.

La reunión entre Beteta y Lersten refuerza los lazos políticos entre Guatemala y Estados Unidos.

