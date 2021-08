¿Por qué los humanos no pueden convivir con el Covid-19 como con la gripe?

Las dos enfermedades tienen varias características en común, desde muchos de los síntomas hasta los medios de transmisión, pero el coronavirus es mucho más contagioso y más letal. ¿Qué tan diferente es el Covid-19 de la gripe habitual?

De hecho, las dos enfermedades tienen varias características en común. En ambos casos estamos en presencia de virus respiratorios contagiosos y potencialmente letales. Ambos pueden propagarse a través de aerosoles, gotitas y superficies contaminadas. Y los síntomas son, al menos inicialmente, los mismos: fiebre, tos, dolor de cabeza y fatiga. Tanto es así que en invierno distinguir a los pacientes de Covid de los que padecen gripe será una dificultad.

Las consecuencias a largo plazo

Pero, son las diferencias entre las dos patologías las que cuentan, subraya Fabrizio Pregliasco, virólogo de la Universidad Estatal de Milán y director médico del Instituto Galeazzi de Milán. "El coronavirus tiene una mayor capacidad de contagio, se propaga más rápido y, como lamentablemente hemos visto, puede causar enfermedades mucho más graves y hace mucho que consecuencias del plazo.

La capacidad de contagio de la gripe es menor que con el Sars-Cov-2. (Foto: Pixabay)

De hecho, la diabetes, la hipertensión e incluso los problemas neurológicos pueden surgir en el 20% de los casos después de la curación del propio virus: desde la falta de coordinación hasta una menor tolerancia al calor. Por otro lado, que el coronavirus pudiera involucrar al sistema neurológico ya se había visto por síntomas como falta de gusto y olfato ”, explica el médico.

Los síntomas "ocultos"

“El mayor contagio del coronavirus, agrega Pregliasco, también se debe a que los síntomas requieren más tiempo para manifestarse y las personas, sin darse cuenta de estar enfermas, pueden seguir con seguridad durante días con el riesgo de contagiar a otros y, además, el contagio dura más.

El Covid-19 puede dejar consecuencias a largo plazo en algunas personas, algo que no sucede con la gripe. (Foto: Unsplash)

La gripe se conoce como contagio uno o dos días antes del inicio de los síntomas y cuatro o cinco después. En el caso de Covid, otros pueden infectarse durante todo el tiempo de incubación, cinco días en promedio, y luego mientras uno sea positivo, incluso el mayor contagio ocurre hasta los primeros diez días de la enfermedad.

Luego está el problema de los débilmente positivos, que pueden permanecer así por mucho tiempo, y no se sabe si son contagiosos o no, y de los asintomáticos, individuos que no presentan síntomas, quizás sin saber que han contraído el virus, pero lo pueden transmitir.

Fabrizio Pregliasco, virólogo de la universidad estatal de Milán. (Foto: Twitter)

La diferente "protección"

Otra diferencia es que estamos más protegidos de la gripe estacional. "Aunque el virus cambie todos los años permanece en nosotros un recuerdo biológico de los anteriores que en parte nos protege. Lo que explica por qué no todas las personas contraen la gripe todos los años, sino un grupo. Todo esto, sin embargo, no sucede con el Covid-19, un virus "nuevo" , explica Pregliasco.

El contagio

Una vez más, el análisis de brotes de gripe o influenza anteriores nos dice que el valor R de la influenza estacional (el número de personas a las que una persona infectada transmite el virus) es en promedio de 1.28, lo que significa que es menor.

El coronavirus se propaga más fácilmente. "Para la variante Delta, que va en aumento en todas partes, la R se estima en unas siete, por lo que en ausencia de vacunas y otras intervenciones, un solo caso provocaría otros siete como media. Afortunadamente, a medida que avancen los programas de vacunación, la R disminuirá, aunque todavía no estamos seguros de cuánto", detalla el especialista.

La efectividad de las vacunas Covid-19 es mayor que la de la gripe. (Foto: Pixabay)

Mortalidad

Desafortunadamente, está fuera de toda duda que el coronavirus es más letal que la gripe, destaca el especialista ya que la cantidad de personas que mueren por gripe anualmente es inferior a lo que está provocando el coronavirus.

El papel de las vacunas

Sin embargo, las buenas noticias provienen de la diferente eficiencia de las vacunas, dice el virólogo, pues las vacunas contra la gripe se consideran válidas si su efectividad alcanza el 50-70%; mientras que las vacunas contra el Covid, en el 90% de los casos se evita la hospitalización y, por tanto, enfermedades graves.