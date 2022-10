¡Impactantes videos! Las imágenes captadas tras colapso de puente en India

Al menos 60 muertos dejó el colapso de un puente colgante en India, quedando evidencia de lo sucedido en impactantes videos.

Ya se confirman al menos 60 personas fallecidas y decenas heridas, luego de que un puente colgante en India se derrumbara sobre un río.

El incidente se registró este domingo 30 de octubre, en el estado de Gujarat al oeste de India, según indicaron medios locales.

Tras lo sucedido, impactantes imágenes se han compartido en redes sociales, donde se muestra el pánico y desesperación de decenas de ciudadanos. Incluso, se habla de personas desaparecidas.

Mira los videos:

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!



To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.



This is Gujarat’s development pic.twitter.com/8IQi9LHwZR — YSR (@ysathishreddy) October 30, 2022

| TRAGEDIA EN LA INDIA: Un puente colgante de casi un siglo de antigüedad sobre el río Machchhu en la ciudad de Morbi de Gujarat colapsó. El puente fue reabierto hace 5 días al público después una renovación. Reportan al menos 40 muertos. pic.twitter.com/rwG3XiAxDr — Markito Shango  (@MarkitoShango) October 30, 2022

Al menos 30 personas mueren y varias resultan heridas a causa del colapso de un puente colgante en #Gujarat, #India pic.twitter.com/UZAhZ6EGql — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 30, 2022

| URGENTE: Ascienden a 60 los muertos en Gujarat, India, tras colapso de puente. pic.twitter.com/yql1YqCMCg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2022

32 people have died after a bridge collapsed in India's western state of Gujarat.400 people were on the structure at the time. Authorities said rescue efforts were under way. It comes just days after the bridge was reopened following repairs. #MorbiBridge #Gujrat pic.twitter.com/BMboz9E70j — News Log (@NewsLog) October 30, 2022