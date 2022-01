Las imágenes del tsunami en la isla de Tonga tras la erupción del volcán (videos)

El tsunami tras la erupción del volcán submarino en Tonga quedó registrado en varias grabaciones de video de diversos usuarios que las han compartido.

Los videos han dado la vuelta al mundo tras las alarmas de posibles tsunamis en las costas oeste de Estados Unidos y otros países de América, así como de Asia y Oceanía.

Y es que el fenómeno ocurrido en Tonga, con la erupción del volcán y el tsunami, ha impactado a muchas personas dada la fuerza con la que se produjo la explosión volcánica.

Las primeras imágenes fueron captadas por los servicios meteorológicos vía satélite, pero los habitantes de Tonga pudieron captar los momentos en que el mar se internó en los pueblos colindantes a la playa, además de algunos barcos en alta mar, donde sus tripulantes pudieron capturar algunas escenas.

Estas son las imágenes: