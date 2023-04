El desgarrador mensaje que Shakira compartió rumbo a Miami

Shakira envió un poderoso mensaje a través de sus redes horas después de haber partido de Barcelona para iniciar de nuevo junto a su hijos en Estados Unidos.

La famosa subió una foto desde el aire de la ciudad donde permaneció 10 años al iniciar su relación con el exastro de futbol Gerard Piqué.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!", escribió.

Muchos aseguran que el mensaje está cargado de sentimiento y heridas, pero siempre con cariño hacia la tierra que le dio lo más preciado: sus hijos.

Shakira dejó el domingo España para volar hacia Miami, los niños iniciarán sus estudios el 11 de abril.