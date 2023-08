¡Gira en el aire! Vehículo de Nascar se hace pedazos en accidente

-

En video quedó registrado un aparatoso accidente que tuvo como protagonista al piloto de Nascar Ryan Preece.

Por lo menos 10 veces, giró el auto que conducía el piloto de Nascar, Ryan Preece, quien sufrió un aparatoso accidente durante una competencia en el Circuito Internacional de Daytona, en Florida, Estados Unidos.

El percance fue registrado por las cámaras que transmitían el evento. Tras ser golpeado por otro auto en el parachoques trasero, el vehículo de Preece giró a la izquierda, frente al carro de otro competidor.

Esto provocó que el lado derecho de su auto se levantara de la pista y diera por lo menos 10 vueltas de campana a toda velocidad.

¡De impacto! Piloto sobrevive milagrosamente a aparatoso accidente en NASCAR pic.twitter.com/H3y0r5bvpV — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 27, 2023

Sobrevive de milagro

El accidente tuvo lugar el sábado 26 de agosto, y, según los reportes, Preece logró salir del vehículo por sus propios medios, con la ayuda del equipo de seguridad. Posteriormente, fue trasladado en una camilla al centro de atención del campo.

Este domingo 27, se informó que el piloto fue dado de alta del Halifax Medical Center, donde fue evaluado a detalle. Por medio de un comunicado, el personal de Comunicación de su equipo indicó que Peerce se dirigía esta mañana de regreso a su casa, en Carolina del Norte.

La misma noche del sábado, el piloto escribió en su cuenta de X (antes Twitter): "Si quieres ser piloto de carreras, será mejor que seas duro", confirmando así que se encontraba bien.