Los impactantes videos del trágico incendio en Nueva York

Un trágico incendio en un edificio del Bronx, Nueva York, dejó 19 muertos y se espera que la cifra aumente. Algunos videos que circulan en las redes sociales muestran la devastación.

Entra las víctimas había varios niños, que no pudieron escapar de las llamas que salían por la mayoría de las ventanas. Las autoridades describieron el suceso como uno de los más devastadores ocurrido en Nueva York.

Según el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, Dan Nigro, hay 63 heridos y se espera que haya más víctimas mortales.

El fuego inició en el segundo piso, extendiéndose con mucha facilidad. El humo afectó a todos los inquilinos del lugar.

Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego, que se declaró hacia media mañana en los pisos segundo y tercero de un edificio de 19 niveles, en el corazón del Bronx, según el FDNY.

#BREAKING: Over 60 people are injured in a 5-alarm Bronx, NYC apartment building fire. NYC Mayor Eric Adams calls it "one of the worst fires in city's history". - WCBS pic.twitter.com/mNa67zkd2P — X News Alerts (@XNewsAlerts) January 9, 2022

Breaking: At least 19 dead, dozens injured, in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/p872EzkzLC — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 9, 2022

Se reportan más de 20 muertos y al menos 50 lesionados en incendio en un conjunto de departamentos en New York, más de 200 bomberos laboran en el lugar. Las cifras pueden cambiar. #NewYork #fire #Bomberos #Bronx #Tragedy || pic.twitter.com/PZiWzNrqt7 — Carlos Quiñones (@sabio28) January 9, 2022

⚠️#URGENT: New York City highrise fire leaves 60+ people injured, 19 Dead#Bronx l #NY

Officials report residents on all 19 floors became trapped after thick smoke moved up elevator shafts. Injuries include smoke inhalation and cardiac arrest.

Nine children are among the dead. pic.twitter.com/1f1TA7HM0K — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) January 9, 2022

Héroes al rescate en el edificio que se incendió en el #Bronx el día de hoy #FDNY

Mi solidaridad para los afectados #NYC #bronxfire pic.twitter.com/aOJJFV5XKF — Dejemos el miedoo (@DejemosM) January 9, 2022

HARROWING RESCUE: An FDNY firefighter was caught on camera rescuing a baby from a deadly Bronx apartment fire that killed more than a dozen. "New York City Fire Department don't play," said Tanisha Ashe as she recorded the video. https://t.co/wJDegKkwaE pic.twitter.com/90YxkNp765 — Eyewitness News (@ABC7NY) January 10, 2022