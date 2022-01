El impresionante momento de un jaguar dándose un "chapuzón" en la biosfera maya

El video de un jaguar tomando un chapuzón se hizo viral debido a que es una de las primeras ocasiones en que se aprecia su habilidad para nadar.

En el clip captado por una cámara trampa se aprecia al felino arribando a la laguneta "La Colorada" ubicada en Petén.

Momento en que jaguar llega a la laguneta "La Colorada". (Foto: captura de pnatalla)

El ejemplar llegó a la orilla y se hundió en el agua sin pensarlo, refrescándose y nadando mientras mantenía su cola y su cabeza a flote.

El video fue publicado por el especialista de la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre WCS Guatemala Rony García Anleu.

Según afirma García Anleu, el contenido de los videos forma parte de un estudio en un área recuperada de la zona.

Los jaguares son excelentes nadadores, están adaptados para cazar presas acuáticas y subacuáticas desde la superficie, las vibraciones de los peces, yacarés y tortugas les llegan a través de sus patas y bigotes.

La imagen se hizo viral de inmediato: