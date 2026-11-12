Inacif confirma causa de muerte de pareja localizada en circunvalación de Amatitlán

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Identifican cuerpos y causa de muerte de pareja localizada en bolsas plásticas en el km 40 circunvalación de Amatitlán.

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Como Pablo Armando Melgar López, de 23 años, y Sandry Rossmery Shutuc Hernández de Osorio, de 38, fueron identificadas las dos personas localizadas sin vida dentro de bolsas plásticas en la circunvalación al lago de Amatitlán.

Bomberos Voluntarios reportan posible hallazgo de restos humanos en el km 40 circunvalación lago de Amatitlán. : Bomberos Voluntarios https://t.co/2pHC4IRm27 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 11, 2026

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó a Soy502 la identidad de ambas víctimas y estableció que la causa de muerte fue por heridas de arma de fuego.

Ambos presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. (Foto: RRSS)

El mensaje

Los cuerpos fueron localizados el miércoles 11 de noviembre en el kilómetro 40 de esa ruta, a un costado de la carretera.

El hallazgo ocurrió luego de que automovilistas alertaran a los Bomberos Voluntarios sobre la presencia de bolsas sospechosas.

En el lugar también se ubicó un rótulo con un mensaje escrito a mano que decía, "Arrieros somos y en el camino andamos".

Junto a los cuerpos fue localizado un mensaje escrito a mano. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Hipótesis

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investiga el hecho para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Los cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 40 de la circunvalación al lago de Amatitlán. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Entre las primeras hipótesis se mencionan una posible relación con pandillas o estructuras del crimen organizado; sin embargo, esta línea deberá ser confirmada conforme avance la investigación.