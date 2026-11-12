Realizan cierres viales tras ataque armado que deja un fallecido en zona 3

Una persona fallecida ha dejado un ataque armado que ha provocado el cierre de vías en la zona 3.
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Un ataque armado se ha registrado la tarde de este jueves 12 de noviembre en la 30 calle y 10a. avenida de la zona 3 de la ciudad capital.
En el lugar ha quedado una persona fallecida según informaron las autoridades. Se trata de un hombre de aproximadamente 35 a 40 años que aún no ha sido identificado.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen y ha pedido que se realicen cierres viales a inmediaciones del vertedero municipal que conecta con la zona 7.
Hasta el momento se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen los procedimientos correspondientes.
Se recomienda utilizar vías alternas, ya que se prevé que las diligencias y los cierres viales se mantengan aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.