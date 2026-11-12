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Realizan cierres viales tras ataque armado que deja un fallecido en zona 3

  • Por Geber Osorio
12 de noviembre de 2026, 12:53
Ciudad de Guatemala
Un ataque armado le habría provocado la muerte a un hombre en zona 3. (Foto: vía Amílcar Montejo)

Un ataque armado le habría provocado la muerte a un hombre en zona 3. (Foto: vía Amílcar Montejo)

Una persona fallecida ha dejado un ataque armado que ha provocado el cierre de vías en la zona 3.

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Un ataque armado se ha registrado la tarde de este jueves 12 de noviembre en la 30 calle y 10a. avenida de la zona 3 de la ciudad capital.

En el lugar ha quedado una persona fallecida según informaron las autoridades. Se trata de un hombre de aproximadamente 35 a 40 años que aún no ha sido identificado.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen y ha pedido que se realicen cierres viales a inmediaciones del vertedero municipal que conecta con la zona 7.

La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)
La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Hasta el momento se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen los procedimientos correspondientes.

Se recomienda utilizar vías alternas, ya que se prevé que las diligencias y los cierres viales se mantengan aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Un hombre fallecido ha dejado un ataque armado en zona 3. (Foto: vía Amílcar Montejo)
Un hombre fallecido ha dejado un ataque armado en zona 3. (Foto: vía Amílcar Montejo)

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