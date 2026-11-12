Hallan otro cuerpo envuelto en cercanías del lago de Amatitlán este jueves

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El cuerpo de una persona fue encontrado envuelto en sábanas en circunvalación al lago de Amatitlán.

Un macabro hallazgo se registró este jueves 12 de noviembre en el kilómetro 26 de la circunvalación al lago de Amatitlán.

Se trata del cuerpo de una persona que se encontraba sin vida y envuelta en sábanas, según informaron los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia.

Debido al estado en que fue encontrada la víctima, no se ha podido establecer su identidad ni sexo de momento.

Las autoridades competentes ya han sido informadas y se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se puedan recoger los indicios y el cuerpo, el cual será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El cuerpo de la víctima fue hallado envuelto en sábanas. (Foto: CVB)

Dos cuerpos más

El pasado miércoles fueron localizados dos cuerpos igualmente en cercanías del lago de Amatitlán. Por lo tanto, con el de este jueves se suman tres víctimas halladas envueltas en sábanas y bolsas plásticas.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de estos crímenes.