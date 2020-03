Inacif revela qué ocasionó la muerte de la adolescente Yoselyn

Yoselyn murió por un golpe en la cabeza. La necropsia del Instituto Nacional Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirma que la causa del deceso fue trauma de cráneo.

El director del Inacif, Fanuel García, informó que Yoselyn al momento de haber sido localizada, la noche del lunes 9 de marzo, tenía entre 12 y 18 horas de haber muerto.

Yoselyn Karina Catarina Sis Pérez tenía 14 años de edad. Su familia la reportó desaparecida desde el seis de diciembre de 2019 por eso se activó la alerta de búsqueda de niños Alba-Keneth.

Un video empezó a circular en redes sociales. Se observa el momento en que un hombre desentierra el cuerpo de Yoselyn. Lo hizo después de haber sido capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) el lunes 9 de marzo a las 18:30 horas.

Se trata de Luis David Bac Chávez de 22 años, quien pudo ser capturado por un grupo de agentes de la PNC que se encontraban en diligencias de investigación en la finca La Laguna, San Pedro Ayampuc.

Bac enfrentará proceso penal por asesinato y permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación.

En la audiencia de primera declaración, el fiscal explicó que la Comisaría 12 alertó al equipo de investigadores e interceptaron en el interior de la finca El Pinalito, San Pedro Ayampuc al hombre cuando aún enterraba el cuerpo. Los policías que lo capturaron declararon que trató de darse a la fuga pero lo arrestaron.

Llevaba una mochila con ropa que tenía manchas de sangre, también le incautaron un celular.

Después de la captura regresaron al lugar donde la enterró para que confirmara el lugar del crimen.

Te advertimos que son imágenes sensibles.

La localización del cuerpo se hizo en un área de San Pedro Ayampuc y ella desapareció de la colonia Lomas de Santa Faz en la zona 18.

Luis David Bac Chávez durante la audiencia de primera declaración contó su versión.

“ Me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron que si no lo hacía allí mismo me iban a matar junto a la patoja ”

Luis David Bac Chávez