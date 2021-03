Héctor Sandarti contó una incómoda experiencia que tuvo con el reconocido actor mexicano, Fernando Colunga, justo cuando lo conoció, de la cual aprendió una gran lección.

En su podcast llamado "Algo bueno que decir con Sandarti", el guatemalteco narró una experiencia, no tan agradable, que vivió el día en que conoció a Fernando Colunga, la cual le enseñó algo fundamental si quería triunfar en la televisión.

El protagonista de la telenovela "Esmeralda" era un alumno de la academia de actores de Televisa, al igual que Sandarti, ellos conversaban acerca de cómo les iba en sus castings y el guatemalteco contó que Colunga, durante una conversación en los corredores lo dejó hablando solo, pero esto más tarde, le dio una gran lección, que quizo compartir:

"Había un compañero mío, del CEA, que yo siempre lo veía impecable, se llama Fernando, siempre llegaba de trajes, zapato bien lustrado, corbatita y perfumado, siempre lo veía así, de un lado para otro, nadie lo conocía, era un actor, obviamente desconocido, pero se movía con seguridad y elegancia. Es más, me acuerdo que un día, platicando con él le dije: 'no encuentro nada, fui a este casting pero no me quedé' y él me dijo: 'no, tú síguele buscando'... en eso, aparece un productor ejecutivo que iba caminando por ahí y me acuerdo que Fernando me dejó hablando solo, con tal de ir a saludar.

Para mí era como 'lambisconear' al productor, yo dije: '¿qué onda con Fernando?, que me deja aquí hablando solo, aparte, ya se le subió, si nadie lo conoce'. Pasaron algunos años y de pronto un día, yo, metido en mi cama, a las 4 de la tarde, sin trabajo, solo, desesperado, no pasaba nada en mi vida, menos en mi carrera, de repente veo en la televisión, a mi amigo Fernando, promocionando su primer protagónico. Entonces me dije: ¡qué razón tenía Fernando!, qué razón tenía de ser como era y actuar como actuaba, ese día me di cuenta que él hizo algo que yo no había hecho, ¡se la creyó!, hoy puede aún presumir de haber sido uno de los actores mejor pagados de televisa, ¿saben qué hizo bien? ¡se la creyó!, todo el tiempo y siendo un perfecto desconocido, recién graduado, iba con la actitud, con la elegancia y la mentalidad de la estrella que él ya sabía que podía ser".

Con esta historia, Sandarti quiso demostrar a sus fanáticos que deben vivir con la actitud de ser triunfadores desde antes de serlo:

"Todo lo que tú creas, todo en lo que tú te concentres, todo lo que deseas fervientemente y creas sinceramente, se los juro que, inevitablemente, se va a convertir en realidad".