¡Indignante! Aficionados agreden a portero y árbitro en Australia

El hecho ha causado indignación por la manera en la que los aficionados invadieron el campo y comenzaron la agresión.

El guardameta del Melbourne City resultó herido tras una invasión del campo durante el derbi contra el Melbourne Victory, que llevó a la suspensión de este partido de la A-League este sábado, en la capital del estado de Victoria.

Aficionados de ambos equipos habían planeado salir del campo en el minuto 20, como protesta contra la decisión de la Liga anunciada durante la semana de disputar las tres próximas finales del campeonato en Sídney.

Pero esta manifestación, que en un principio debía ser pacífica, se torció, con el lanzamiento de bengalas, una de las cuales impactó en la espalda de uno de los cámaras del partido, según medios locales.

Otra de ellas aterrizó a escasos metros de la portería defendida por Tom Glover, portero del Melbourne City, que la devolvió hacia la grada en la que se encontraban aficionados del Melbourne Victory.

Sad day for Melbourne #melbderby pic.twitter.com/zxnfNAQAZA — SamFaff (@SamFaff) December 17, 2022

La respuesta de éstos fue invadir el campo en dirección a Glover, uno de ellos lanzando un cubo de metal que impactó violentamente al arquero en el rostro, hiriéndolo.

Varias peleas explotaron y varios aficionados se balancearon sobre el travesaño de una de las porterías, antes de que el partido fuera finalmente interrumpido.

"Tom Glover recibió cuidados médicos en el vestuario y tiene probablemente una conmoción cerebral", tuiteó el Melbourne City, con fotos del rostro ensangrentado de su jugador.

Según la Federación Australiana de Fútbol, el árbitro del encuentro, Alex King, también resultó herido.