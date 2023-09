¿Indirecta al padre de Piqué? El controversial mensaje de Shakira en nuevo tema

-

Shakira mencionó al padre de Piqué en su nuevo tema y creó controversia.

OTRAS NOTICIAS: Shakira impactó con "El Jefe", su nuevo tema de regional mexicano

En una estrofa de su nuevo tema "El Jefe" junto a la agrupación Fuerza Regida Shakira menciona a su "ex suegro".

"Dicen por ahí que no hay mal que dure más de 100 años, dura pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", dice la frase que conmocionó a muchos.

En el clip los integrantes de la agrupación le tapan la boca a la famosa para que no diga eso. De inmediato la estrofa generó controversia y algunas risas.

El nuevo tema de la colombiana ha causado controversia en todo su esplendor.

MIRA LA IMAGEN Y EL VIDEO: