La inesperada confesión de Tini Stoessel sobre Rodrigo De Paul

Tini Stoessel dejó al descubierto cómo fue su primer encuentro con Rodrigo De Paul, su actual novio.

Tini Stoessel realizó una inesperada confesión durante este fin de semana, luego de ofrecer una entrevista para un programa radial.

En la conversación que sostuvo la argentina, decidió dejar al descubierto cómo fue la primera impresión que tuvo tras conocer por primera vez a Rodrigo De Paul, su actual pareja.

"Hubo un flechazo la primera vez que nos vimos", dijo la cantante en tono muy enamorada.

"Yo soy re enamoradiza. Con Rodri decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decirnos: vos sos muy especial. A él le pasó lo mismo y hay algo más", agregó.

En entrevistas pasadas, la intérprete de "Miénteme" ha confesado que lo que realmente la enamoró del jugador argentino fue la manera de ver la vida y el amor incondicional que le demuestra a sus seres queridos.

"Lo que me enamoró de Rodri fue su manera de ver la vida y la forma que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que nos son tan importantes...También me enamoró el amor que le tiene a su familia, a sus hijos y a sus amigos de toda la vida", ha señalado.

La pareja derrocha amor en redes sociales, donde constantemente comparten fotografías juntos de su día a día.

*Con información de Crónica.