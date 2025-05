¡Es hora del amor!: Inicia el Pontificado del papa León XIV

-

León XIV inicia su pontificado con un llamado: "¡Es la hora del amor!"

"Fui elegido sin mérito alguno y, con temor y temblor, vengo a ustedes como un hermano que desea hacerse servidor de la fe y la alegría", declaró el papa León XIV durante la homilía de la misa que marcó el inicio de su ministerio petrino, este domingo 18 de mayo.

En sus palabras, expresó su anhelo de una Iglesia unida, fermento de reconciliación para el mundo.

Una multitud en la Plaza de San Pedro

En una Plaza de San Pedro colmada de fieles, junto a autoridades civiles y religiosas, el Papa presidió la Santa Misa de inicio de su pontificado. Antes de la celebración, saludó a los presentes por primera vez desde el papamóvil, mientras recorría también la Via della Conciliazione, entre vítores y emoción.

La ceremonia comenzó con una oración ante la tumba del Apóstol Pedro en el interior de la Basílica Vaticana, acompañado por Patriarcas de las Iglesias Orientales.

Desde allí, el Evangeliario, el Palio y el Anillo del Pescador fueron llevados en procesión hasta el altar en el atrio de la Plaza, mientras el coro entonaba la letanía de los santos.

El Papa León XIV bendice la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo al final de la misa. (Foto: Vatican Media)

Luego de la proclamación del Evangelio, tres cardenales (uno de cada orden: diaconal, presbiteral y episcopal) se acercaron al nuevo Papa para entregarle las insignias de su ministerio.

El cardenal Mario Zenari le impuso el Palio, y el cardenal Luis Antonio Tagle le entregó el Anillo del Pescador.

Posteriormente se realizó el rito de la obediencia, en el que doce representantes del Pueblo de Dios, provenientes de distintas partes del mundo, expresaron su fidelidad.

Entre ellos, el cardenal brasileño Jaime Spengler y el padre Arturo Sosa, de la Compañía de Jesús.

El cardenal Luis Antonio Tagle le entregó el Anillo del Pescador. (Foto: AFP)

"Fui elegido sin ningún mérito"

Con el corazón lleno de gratitud, León XIV citó a San Agustín: "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti".

Recordó también los recientes días de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco, "que nos dejó como ovejas sin pastor", y la misión del nuevo pontífice: custodiar la fe y responder a los desafíos contemporáneos.

"Fui elegido sin mérito alguno y, con temor y temblor, vengo como un hermano que desea servir a la fe y a la alegría, caminando con ustedes en el amor de Dios, que nos quiere unidos como una sola familia", afirmó.

El Papa León XIV oficia la Santa Misa de inicio de su Pontificado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (Foto: AFP)

Amor y unidad: el corazón del ministerio petrino

El Papa subrayó que el ministerio de Pedro está marcado por el amor y la unidad. Jesús confió a Pedro la tarea de "pescar" a la humanidad para rescatarla del mal y la muerte, una misión que continúa vigente.

Pedro, recordó, conoció en carne propia el amor incondicional de Dios, incluso en el fracaso. Por ello se le encomendó "amar más" y dar la vida por el rebaño.

Foto: Vatican Media

"La autoridad de la Iglesia es la caridad de Cristo. No se trata de dominar con poder o propaganda, sino de amar como Él lo hizo", insistió.

Rechazó la imagen de un líder solitario y llamó a los pastores a caminar junto al pueblo, sin imponerse, sino sirviendo a la fe de sus hermanos.

Una Iglesia unida para un mundo reconciliado

El Papa hizo un llamado claro: "Que este sea nuestro primer gran deseo: una Iglesia unida, signo de comunión, fermento de reconciliación para el mundo".

Foto: AFP

"¡Miren a Cristo!"

En su homilía, León XIV denunció las divisiones, los odios, los prejuicios y un modelo económico que margina a los pobres y depreda la creación. Frente a esto, propuso una Iglesia que sea "pequeño fermento de unidad, comunión y fraternidad".

"¡Miren a Cristo! ¡Acérquense a Él! ¡Escuchen su Palabra que ilumina y consuela! ¡Acojan su propuesta de amor para ser una sola familia! En Cristo somos uno", proclamó.

Finalmente, exhortó a todos a no encerrarse en grupos excluyentes ni sentirse superiores, sino a vivir un verdadero espíritu misionero.

"¡Esta es la hora del amor!", concluyó, invitando a construir una Iglesia misionera, que abra sus brazos al mundo y anuncie la Palabra. "Caminemos juntos al encuentro de Dios, como un solo pueblo, todos hermanos, amándonos los unos a los otros".

