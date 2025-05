Papa León XIV se ofrece él mismo para mediar entre los países en guerra

-

"El pueblo quiere la paz", papa León XIV se ofrece como mediador entre países en conflicto.

El papa León XIV se pronunció este miércoles 14 de mayo en un firme llamado a los líderes mundiales para que abandonen el camino de la guerra y se sienten a dialogar.

Durante una audiencia con representantes de las Iglesias Orientales, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice ofreció la mediación de la Santa Sede para poner fin a los conflictos armados en distintas regiones del mundo.

"La Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para devolver a las personas la esperanza y la dignidad que merecen: la dignidad de la paz", expresó el papa, de nacionalidad estadounidense.

Añadió que él mismo está dispuesto a hacer todos los esfuerzos necesarios para que la paz prevalezca.

"Todo el esfuerzo necesario para que prevalezca la paz". (Foto: AFP)

"Las armas no resuelven problemas"

Ante miles de fieles, muchos de ellos provenientes de países afectados por la guerra como Siria, Ucrania, Líbano e Irak, León XIV recordó que "la guerra nunca es inevitable" y que "las armas no resuelven los problemas, sino que los agravan".

Su mensaje se da en la víspera de una reunión clave en Turquía entre delegaciones de Rusia y Ucrania, vista como un posible punto de inflexión en el conflicto iniciado con la invasión rusa en 2022.

El pontífice también exhortó a los líderes a no caer en narrativas que dividen al mundo entre buenos y malos: "Quien siembra la paz pasará a la historia, no quien cosecha víctimas; porque los demás no son enemigos, sino seres humanos. No personas malas a las que odiar, sino personas con las que dialogar", dijo enfáticamente. "La Iglesia no se cansará de repetir: que callen las armas".

Llamamiento especial a los cristianos en Oriente Medio

Durante la misma audiencia, el Papa dirigió un mensaje especial a los cristianos de Oriente Medio, instándolos a resistir la guerra, la marginación y la persecución.

"Deben tener la oportunidad, no solo con palabras, de permanecer en sus tierras natales con todos los derechos necesarios para una existencia segura. ¡Luchemos por ello!", pidió ante los aplausos del público.

Llamo a los cristianos de Medio Oriente a perseverar en sus tierras. (Foto: Reuters)

León XIV recordó que las Iglesias orientales han experimentado los horrores de la guerra en carne propia, como lo ha expresado el papa Francisco al referirse a ellas como "Iglesias mártires".

Enumeró algunas de las regiones más golpeadas: "Desde Tierra Santa hasta Ucrania, desde Líbano hasta Siria, desde Oriente Medio hasta Tigray y el Cáucaso, ¡cuánta violencia! Cuántas vidas jóvenes se pierden en nombre de la conquista militar".

Durante su primera bendición, el pasado 11 de mayo dijo: "No más guerra". (Foto: AFP)

El pontífice concluyó su discurso con un llamado a la oración y al perdón: "Recemos por esta paz, que es reconciliación, perdón, la valentía de pasar página y empezar de nuevo".

