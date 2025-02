Inmigrante guatemalteco arrestado por asalto y vínculos con pandilla 18

-

Las autoridades estadounidenses arrestaron a un inmigrante guatemalteco que se encontraba en el país de manera ilegal vinculado a la mara 18.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Julio López, un inmigrante guatemalteco que se encontraba en el país de manera ilegal, por su presunta participación en un asalto y su vinculación con la Pandilla de la Calle 18.

López, miembro activo de la Pandilla de la Calle 18, cuenta con un historial delictivo que incluye una condena previa por asalto con un arma letal.

El arresto fue realizado por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, quienes han confirmado que López permanecerá bajo su custodia mientras se tramitan los procedimientos de deportación.

Actualmente, las autoridades están trabajando en coordinar el regreso de López a Guatemala.

