Temblando e inquieto: así fue captado en público Vladimir Putin (video)

Captan a Vladimir Putin temblando y balanceándose durante un evento en el que entregó un reconocimiento.

El pasado domingo 12 de junio, Vladimir Putin fue captado en video durante un evento público de la federación rusa.

Las imágenes muestran al presidente ruso temblando y balanceándose de un lado a otro, luego de emitir un discurso a los presentes.

El presidente ruso ha causado dudas sobre su estado de salud. (Foto: NY Post)

El video fue grabado después de que Putin otorgara al cineasta Nikita Mikhailov el Premio Estatal de la Federación Rusa. En este se observa cómo sacudía sus piernas mientras estaba de pie cerca del podio con los brazos estirados.

Aseguran que no está bien

Las imágenes se han compartido justo después de revelarse unos informes en donde, según estos, los médicos le aconsejaron no aparecer en público en eventos prolongados, debido a su salud inestable.

Según una fuente cercana, desde la semana pasada que Putin parecía enfermarse, sufriendo “una enfermedad aguda, debilidad y mareos”, luego de aparecer en otro video en compañía de asesores.

Este es el video