Insivumeh instala estación hidrológica automática en Suchitepéquez

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El objetivo de la instalación del equipo es fortalecer el monitoreo de ríos y generar mejor información para prevenir emergencias.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre la instalación de una estación hidrológica automática en la cuenca media del río Madre Vieja, en el municipio de Patulul.

El objetivo de la instalación del equipo es fortalecer el monitoreo continuo de las condiciones hidrometeorológicas en la zona.

De acuerdo con la institución, el sistema permitirá medir de forma permanente el nivel del río y la precipitación, mediante un mecanismo automatizado que transmite datos en tiempo real.

La vigilancia de lugares vulnerables es indispensable para la gestión de riesgos. (Foto: Insivumeh / Soy502)

Esta tecnología facilita el análisis constante de la dinámica de la cuenca y el seguimiento de posibles variaciones que puedan representar riesgos para las comunidades cercanas.

El Insivumeh detalló que la instalación responde a un plan de trabajo liderado por su departamento de Investigación y Servicios Hídricos, enfocado en ampliar la cobertura de monitoreo en el territorio nacional.

Con ello, se busca mejorar la disponibilidad de información técnica oportuna y precisa para la gestión del riesgo.

La información es analizada por expertos para generar información científica. (Foto: Insivumeh / Soy502)

La entidad subrayó que el fortalecimiento de estos sistemas contribuye a la prevención de desastres y a la toma de decisiones ante eventos hidrometeorológicos adversos.

La información sirve especialmente para tomar decisiones en áreas consideradas estratégicas por su vulnerabilidad a inundaciones y otros fenómenos asociados al clima.