¡Insólito! Bad Bunny se impone en una lucha callejera en la WWE

El Bunny Destroyer de Bad Bunny para ganar a Damian Priest. Va desnudo el conejo. #WWEBacklash pic.twitter.com/tfki3gpTXs — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) May 7, 2023 El artista se subió al ring en el Main Event de Back Lash que se celebra en Puerto Rico.

Bad Bunny quiso incursionar en otro escenario, esta vez en el cuadrilátero de la WWE al enfrentarse a su compatriota Damian Priest.

el cantante urbano salió con una carretilla de supermercado cargada de objetos para la lucha tipo callejera, mientras su oponente de mayor envergadura esperaba el arribo de Benito al ring.

Priest comenzó con una serie de golpes para debilitar a Bad Bunny, pero era controlado con facilidad.

WOAH! @sanbenito just took down @ArcherofInfamy in the first few moments of the San Juan Street Fight at #WWEBacklash! pic.twitter.com/2T4AIxCsDl — WWE (@WWE) May 7, 2023

Priest tuvo la oportunidad de ganar el combate en tan solo cinco minutos, pero levantó a Benito para que el árbitro no llegara a contar hasta 3. Luego fue a tomar el mango de una hacha para agredir al artista.

El intérprete se recuperó y empezó a responder a su rival con silletazos, palos de kendo. Llegó a poner espaldas planas a su rival, pero no logró llegar a la cuenta de 3, mientras ambos empezaban a mostrar su cansancio.

Damian fingió irse del combate, pero engañó a Benito para agredirlo con un bote de basura.

La pelea se trasladó afuera del ring, donde Priest lanzó sobre una mesa a Bad Bunny. Mientras intentaban asistir al cantante, Damian lo cargó y lo llevó al cuadrilátero para terminar la faena.

Bad Bunny just got put through a table by @ArcherofInfamy at #WWEBacklash!@sanbenito pic.twitter.com/ws7dI3gi8K — WWE (@WWE) May 7, 2023

Benito parecía tener la lucha dominada cuando Fin Balor y Dominik Mysterio entraron para agredir al cantante.

Pero Rey Mysterio y el sorpresivo regreso de Carlito llegaron para asistir a Benito.

The roof just blew off for the return of CARLITO in Puerto Rico at #WWEBacklash!!!



Now that ... THAT's cool! pic.twitter.com/WPBQ5DzbHl — WWE (@WWE) May 7, 2023

Mientras los luchadores oficiales se reponían en el ring, otros luchadores seguían la bronca.

Savio Vega is here in Puerto Rico at #WWEBacklash to take out The Judgment Day! pic.twitter.com/mBuFevlENZ — WWE (@WWE) May 7, 2023

Bad Bunny aprovechó la lesión de su rival en la pierna para aplicarle una figura 4 con la que pretendía rendirlo.

Tras varios intentos por imponerse, Benito salió por una silla con la que golpeó en varias ocasiones a su rival.

Tras una voltereta, Bad Bunny pudo imponerse a Damian Priest, arrancando la fiesta de los asistentes en su mayoría puertorriqueños que celebraron la victoria.