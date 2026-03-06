Congreso inicia votación para elegir magistrado titular y suplente ante la CC

-

Tras un entrampamiento que duró más de doce horas, el Congreso de la República inició la elección de magistrados ante la CC.

Luego de más de doce horas de discusión en el Hemiciclo, el Legislativo dio inicio a la votación para elegir magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

A eso de las 22 horas, la secretaría del Congreso a cargo del diputado Juan Carlos Rivera, procedió a leer la debida ejecutoria de la CC para proceder con la elección. Sin embargo, los diputados oficialistas dieron inicio al razonamiento de voto correspondiente.

Luis Contreras, presidente del Congreso, dirige la plenaria de este jueves. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

A eso de las 23 horas, se procedió a iniciar con la votación correspondiente.

Sesión entrampada

A partir de que el presidente del Congreso, Luis Contreras, abrió a debate del orden del día, diputados independientes electos por la bancada oficial, tomaron la palabra.

La primera en exponer fue la diputada oficialista Victoria Godoy Palala, quien duró en el uso de la palabra un poco más de una hora. A ella se siguió el diputado Samuel Pérez, cuyo tiempo superó la disertación efectuada por la congresista anterior.

Oficialistas mantenían el uso de la palabra durante la jornada. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

Al concluir su exposición y con 23 oradores en lista, el presidente del Congreso, Luis Contreras concedió la palabra al diputado Héctor Aldana, quien solicitó restringir el uso de la palabra a cinco minutos.

Sin embargo, la votación no les favoreció, pues alcanzó 56 votos a favor y 79 en contra. Esto provocó enfrentamientos entre diputados, especialmente entre oficialistas y opositores, como fue el caso del diputado Elmer Palencia, de la bancada Valor, y David Illescas, independiente electo por el Movimiento semilla.

Después de haber pasado siete oradores, el pleno de diputados aprobó limitar el uso de la palabra a cinco minutos. Esta vez, fue aprobado con 104 votos a favor.

Connato de bronca

Tras la votación para limitar el uso de la palabra, la cual quedó 56 votos a favor y 79 en contra hubo un connato de bronca, durante el cual, el diputado Elmer Palencia increpó fuertemente al diputado David Illescas a quien le gritó que no lo tocara.

Fue en este momento en que el vicepresidente Nery Ramos, intervino en medio de los dos.

¡Trifulca en el @CongresoGuate ! Varios diputados se enfrascan en una discusión durante la sesión de este 5 de marzo. pic.twitter.com/NJRhTWH38H — Soy 502 (@soy_502) March 5, 2026

Sin embargo, la tensión fue tanta que Contreras decidió llamar a los Jefes de Bloque al centro del hemiciclo con quienes conversó.

Posteriormente, dijo que enmedaría lo que él había provocado, por lo que concedió la palabra a los diputados, según la lista de oradores.