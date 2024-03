Integrante de "¡Qué Chilero!" comparte su lucha contra el cáncer (video)

-

La integrante de "¡Qué Chilero!" ha preocupado al subir varios clips desde lo que parece un hospital.

La conductora del famoso programa "¡Qué Chilero!" ha preocupado a sus seguidores al compartir videos desde el hospital. Muchos le han mandado ánimos y fuerzas, y aunque no dio muchos detalles sobre el padecimiento que le estaría ocurriendo, sus metrajes dan a entender que se trataría de cáncer.

En un video subido el pasado jueves, la presentadora escribió: "Dicen que cada vez que a alguien le sale esta alabanza le pasan cosas buenas, así que la usé y hoy puedo decir que le estoy ganando la batalla al cáncer, espero les salga a todos", escribió.

Gracias Dios ♥️

La presentadora recibió varios comentarios que la alentaban a seguir con su lucha. En otros videos escribió: "No dejes de dar gracias. No preguntes porque me está pasando esto, mejor pregunta que me está enseñando esto".

"Dios está conmigo y nadie podrá detenerme", escribió la presentadora en el último video que compartió, en el que se le podía ver con una intravenosa en el brazo.

Dios está conmigo y nada podra detenrme ♥️

Hasta el momento, la presentadora no ha dado más información sobre lo que le estaría pasando.

¿Quién es Raquel Escalante?

Raquel es actriz, modelo y comunicadora, cuenta con miles de seguidores en redes sociales, es originaria de Santa Rosa y es conocida como reina de belleza.

Fue pasó al top 10 y quedó 4a. finalista en Miss City Tourism World 2017, previo a la gran final de Miss Tourism World en China.

Ganó el título de Miss Guatemala Intercontinental 2021 y fue integrante del equipo naranja del programa de televisión "Combate Internacional" de Canal 3.